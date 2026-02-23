Українська правда
Зірковий одноклубник Довбика веде переговори щодо повернення в чемпіонат Аргентини – інсайдер

Микола Літвінов — 23 лютого 2026, 16:12
Артем Довбик та Пауло Дибала
Getty Images

Аргентинський нападник Роми та одноклубник українського центрфорварда Артема Довбика Пауло Дибала може повернутися на батьківщину найближчого літа.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

32-річний футболіст наразі перебуває у контакті з представниками Бока Хуніорс щодо потенційного переходу в червні. Зазначимо, що чинна угода аргентинця зі столичним клубом добігає кінця саме 30 червня 2026 року.

Водночас керівництво Роми розглядає й інший варіант розвитку подій. Римський клуб оцінює можливість запропонувати Дибалі продовження співпраці, однак розглядає пропозицію оновленого контракту на гірших фінансових умовах.

Нагадаємо, що на батьківщині в Аргентині Пауло Дибала робив свої перші футбольні кроки, виступаючи за Інстітуто на молодіжному рівні (у 2003–2008 та 2008–2011 роках). Саме у складі Інстітуто нападник згодом дебютував на професійному рівні, відігравши сезон 2011–2012 років, після чого розпочав свій європейський етап кар'єри, перейшовши в Палермо.

У поточному сезоні Дибала відіграв за Рому 22 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 4 результативні передачі. На сьогодні трансферна вартість гравця оцінюється у 5 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

Раніше повідомлялося, що переговори між керівництвом "вовків" та аргентинцем про продовження контракту зайшли у глухий кут, через що зірковий гравець може залишити клуб після завершення сезону.

