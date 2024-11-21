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Запальний танець одноклубника Луніна: брат і сестра допомогли набрати мільйон лайків у соцмережах

Богдан Войченко — 21 листопада 2024, 19:32
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Запальний танець одноклубника Луніна: брат і сестра допомогли набрати мільйон лайків у соцмережах

Опорний півзахисник Реала Едуардо Камавінга зняв розважальне відео у Тіктоку, яке швидко стало популярним.

Французький футболіст разом із братом та сестрою зняли ролик із вірусним танцем, чим прославив швидко своїх родичів.

@camavinga

🕺🏾

♬ Wait they don't love you - Try27

У коментарях фанати "вершкових" жартома активно цікавляться тим, чи зможе його молодший брат закрити до кінця сезону позицію правого захисника.

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Нагадаємо, цього сезону на рахунку Камавінги 1 асист у 4 матчах Ла Ліги.

Контракт 22-річного француза з Реалом розрахований до літа 2029 року.

ВІДЕО Реал Мадрид Едуардо Камавінга