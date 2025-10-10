Мбаппе: Дайте Ямалу спокій, йому 18 років
Зірковий форвард Реала Кіліан Мбаппе вважає, що фанатам не варто звертати увагу на бурхливе особисте життя вундеркінда Барселони Ламіна Ямала.
Слова француза наводить Marca.
"Видно, що він дуже захоплений футболом, і це найважливіше. Усе інше — його особисте життя, треба дати йому спокій. Він – чудовий футболіст, але не забувайте, що він, перш за все – просто 18-річний хлопець.
У цьому віці всі роблять помилки. Щось виходить добре, щось — ні... З часом він набуде досвіду і зрозуміє, що для нього правильно. Головне — дивитися на те, що він робить на полі. Якщо поза грою немає нічого серйозного, це не має значення. У нього великий талант, і я бажаю йому удачі на цьому шляху", – заявив форвард Реала.
