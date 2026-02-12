Українська правда
Несподівана підтримка: Вінісіус пропонував допомогу капітану Барселони, який страждав від депресії

Богдан Войченко — 12 лютого 2026, 00:05
Несподівана підтримка: Вінісіус пропонував допомогу капітану Барселони, який страждав від депресії
Вінісіус Жуніор
Капітан Барселони Рональд Араухо зізнався, що зірки Реала пропонували йому допомогу під час депресії і важкого періоду у житті.

Як повідомляє видання AS, наприкінці 2025 року захисник переживав один із найскладніших періодів у своїй кар'єрі. Уругваєць не витримував хвилі надмірної критики та образ, які спрямовувалися не лише на нього, а й на його родину. Постійний тиск призвів до серйозних психологічних проблем тривожність переросла у депресію.

За словами уругвайця, першою забила на сполох його дружина, яка не розуміла масштабів агресії та несправедливості. У певний момент футболіст вирішив зробити паузу, щоб відновити внутрішню рівновагу та повернути впевненість у собі не лише як гравець, а й як людина.

Відео Фото "Я не з тих, хто ховається": як капітан Барселони покинув команду в розпал сезону

У ці непрості дні він отримав підтримку від родини та колег по цеху. Проте один дзвінок став особливим.

Йому зателефонував вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор його принциповий суперник у численних "Ель Класіко". Бразилець особисто поцікавився станом Араухо та висловив слова підтримки.

Згодом телефонна розмова переросла в особисту зустріч і теплі обійми. Разом із Вінісіусом підтримку уругвайцю висловили й інші гравці Реала  Дані Карвахаль та Дані Себальйос.

Нагадаємо, у грудні капітан Барселони тимчасово залишив стан "синьо-гранатових" через депресію і ментальні проблеми, відправившись до Ізраїлю на "відновлення сил".

В кінці 2025-го року він повернувся до тренувань з командою, а вже на старті лютого він забив гол у межах Кубку Іспанії, вивівши команду до наступного етапу турніру.

