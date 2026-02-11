Зірка Барселони зробив відверте зізнання про психологічні проблеми
Центральний захисник Барселони Рональд Араухо розповів, чому на початку зими вирішив взяти паузу від футболу та як це йому допомогло.
Його слова цитує Mundo Deportivo.
26-річний уругваєць зізнався, що пережив психологічну кризу. В нього була депресія й відпочинок дозволив йому перезавантажитись.
"Я відчував, що зі мною не все гаразд. Не лише в спортивному плані, а й в особистому. Я просто не був собою. Після матчу проти Челсі в Лізі чемпіонів у мені ніби щось клацнуло, і я сказав собі, що щось відбувається, мені треба підняти руку та попросити про допомогу. Я з тих, хто тримає все в собі, але треба розуміти – є фахівці, які можуть підтримати, дати інструменти та навчити, як справлятися з певними ситуаціями.
Півтора року я жив із тривожністю, яка згодом переросла в депресію, і я виходив на поле в такому стані. Це не допомагає, бо ти не до кінця почуваєшся собою. Ти знаєш свою цінність і розумієш, що можеш дати команді, але все одно відчуваєш, що щось не так. Того дня я усвідомив, що досить. Мені потрібно поговорити з фахівцями і з клубом, щоб вони могли допомогти. Зрештою ми не лише футболісти, а й люди. Не все зводиться до грошей та слави. Так, ми щасливі робити те, що робимо, але за цим стоять почуття та емоції", – сказав Араухо.
Зазначимо, що захисник повернувся до футболу в січні. Напередодні він забив переможний гол, який вивів Барселону до півфіналу Кубка Іспанії.
Загалом уругваєць виступає за каталонців з жовтня 2020 року. Він провів у складі Барселони 195 матчів, у яких забив 13 м'ячів і віддав 7 асистів.