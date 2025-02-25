Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легенди роблять те, що хочуть: Анчелотті – про можливе продовження контракту з Модричем

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 18:10
Легенди роблять те, що хочуть: Анчелотті – про можливе продовження контракту з Модричем
Карло Анчелотті та Лука Модрич
Getty Images

Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на можливе продовження контракту з Лукою Модричем, зазначивши, що легенди мають право робити те, що хочуть.

Слова тренера наводить пресслужба мадридського клубу.

"Я не вникаю в це питання, як і минулого року. Клуб спілкуватиметься з гравцем, як ми робили торік з ним, Кроосом і Начо. Легенди мають право робити те, що хочуть. Це ідея клубу. Вони порозмовляють і приймуть найкраще рішення для всіх", – сказав Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що 39-річний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич може залишитись в команді ще на один сезон.

У сезоні-2024/25 хорват зіграв 39 матчів за Реал, в яких забив чотири голи та віддав шість результативних передач.

Реал Мадрид Карло Анчелотті Лука Модрич

Лука Модрич

Анчелотті: Модрич – подарунок для футболу
Реал готовий запропонувати Модричу новий контракт
Мбаппе, Рюдігер та інші: брат Хабіба зустрівся із зірковими одноклубниками Луніна
Модрич та інші гравці Реала втомилися від поведінки Вінісіуса
Анчелотті та Перес мають розбіжності щодо статусу Модрича в Реалі

Останні новини