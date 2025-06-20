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Кварацхелія: Ми були здивовані поразкою від Ботафого

Олег Дідух — 20 червня 2025, 14:23
Кварацхелія: Ми були здивовані поразкою від Ботафого
Хвіча Кварацхелія
ФК ПСЖ

Грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія поділився враженнями від матчу другого туру клубного чемпіонату світу-2025 проти бразильського Ботафого.

Слова лідера збірної Грузії наводить Canal Supporters.

"Звичайно, ми були здивовані поразкою. Але ми повинні подумати про себе і про ті шанси, які ми не використали. Нам потрібно готуватися до наступної гри. Потрібно буде бути зосередженим протягом усього матчу. І ми будемо дуже зосереджені на тому, щоби забити гол", – заявив Кварацхелія.

Нагадаємо, сьогодні вночі ПСЖ програв Ботафого з рахунком 0:1. У третьому турі команда Луїса Енріке зіграє проти американського Сієтл Саундерс. Поєдинок відбудеться у понеділок, 23 червня, початок – о 22:00 за київським часом.

Ботафого Клубний чемпіонат світу ПСЖ Хвіча Кварацхелія

Хвіча Кварацхелія

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