Манчестер Юнайтед підтвердив травму зв'язок в основного захисника

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес більше не зіграє у поточному сезоні через травму зв'язок коліна.

Про це повідомляє пресслужба "манкуніанців".

Клуб підтвердив важке ушкодження футболіста, яке він отримав у поєдинку з Крістал Пелес.

Медичний штаб команди продовжує проводити тести задля точного визначення строків відновлення та правильного лікування.

У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше інший захисник МЮ отримав вже четверту травму у цьому сезоні.