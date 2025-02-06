Манчестер Юнайтед підтвердив травму зв'язок в основного захисника
Лісандро Мартінес
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Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес більше не зіграє у поточному сезоні через травму зв'язок коліна.
Про це повідомляє пресслужба "манкуніанців".
Клуб підтвердив важке ушкодження футболіста, яке він отримав у поєдинку з Крістал Пелес.
Медичний штаб команди продовжує проводити тести задля точного визначення строків відновлення та правильного лікування.
У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.
Раніше інший захисник МЮ отримав вже четверту травму у цьому сезоні.