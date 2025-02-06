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Манчестер Юнайтед підтвердив травму зв'язок в основного захисника

Володимир Максименко — 6 лютого 2025, 13:15
Травма Лісандро Мартінеса
Лісандро Мартінес
Getty images

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес більше не зіграє у поточному сезоні через травму зв'язок коліна.

Про це повідомляє пресслужба "манкуніанців".

Клуб підтвердив важке ушкодження футболіста, яке він отримав у поєдинку з Крістал Пелес.

Медичний штаб команди продовжує проводити тести задля точного визначення строків відновлення та правильного лікування.

У поточній кампанії Лісандро взяв участь у 32 матчах у всіх турнірах, в яких забив два голи та віддав таку саму кількість асистів.

Раніше інший захисник МЮ отримав вже четверту травму у цьому сезоні.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес

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