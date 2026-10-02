5-разовий чемпіон АПЛ за крок до переходу в катарський Аль-Шамаль – інсайдер

5-разовий чемпіон АПЛ Ріяд Марез продовжить кар'єру у катарському Аль-Шамалі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За його даними, трансфер перебуває на фінальній стадії, й клуб близький до того, аби підписати гравця на правах вільного агента.

Зауважимо, що Марез потрапив в Англійську Прем'єр-лігу у січні 2014 року, перейшовши з Гавра до Лестера. У футболці "лисів" вінгер провів 179 матчів, у яких відзначився 48 голами та 35 асистами.

Він допоміг команді здобути сенсаційне чемпіонство у сезоні-15/16, коли командою керував Клаудіо Раньєрі.

А вже влітку 2018 року Марез залишив розташування лестерського колективу та уклав угоду з Манчестер Сіті. У складі "містян" футболіст відіграв 236 поєдинків, записав до свого активу 78 забитих м'ячів та 59 результативних передач.

Він допоміг манчестерцям виграти Лігу чемпіонів, 4 рази стати чемпіоном Англії, тричі тріумфувати у Кубку ліги, двічі підняти над головою Кубок Англії та здобути звитягу у Суперкубку Англії.

Марез покинув Манчестер Сіті влітку 2023 року та перейшов до саудівського Аль-Ахлі, у якому провів 122 гри (37 голів та 50 асистів). Напередодні залишив клуб у статусі вільного агента. А до цього завершив кар'єру у збірній після вильоту з чемпіонату світу-2026.