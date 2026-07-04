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Аль-Ахлі оголосив про відхід ветерана збірної Алжиру

Олексій Мурзак — 4 липня 2026, 23:45
Аль-Ахлі оголосив про відхід ветерана збірної Алжиру
Ріяд Марез
Getty Images

Алжирський нападник Ріяд Марез залишив Аль-Ахлі.

Про це повідомив сайт саудівського клубу.

Алжирець залишив команду в статусі вільного агента, сторони не стали продовжувати контракт.

Марез грав за Аль-Ахлі з 2023 року. За цей час він провів 122 матчі, забив 37 м'ячів та віддав 46 гольових передач. Раніше Марез виступав за англійські Манчестер Сіті та Лестер, а також французький Гавр.

Нагадаємо, після вильоту збірної Алжиру із чемпіонату світу 2026 року 35-річний футболіст оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Вже колишній лідер Аль-Ахлі дебютував за національну команду ще у 2014 році й відтоді провів у її футболці 119 поєдинків. На його рахунку 40 голів та 45 асистів. Разом із командою Ріяд тріумфував на Кубку африканських націй у 2019 році.

Аль-Ахлі Марез

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