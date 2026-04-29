Колишня зірка Ман Сіті подарував гравцям Аль-Ахлі розкішні годинники на честь перемозі в ЛЧ

Алжирський вінгер Ріяд Марез вразив партнерів по Аль-Ахлі незвичним жестом після чергового титулу. Футболіст вирішив відсвяткувати перемогу команди у Лізі чемпіонів АФК, подарувавши всім гравцям ексклюзивні годинники Rolex.

Кожен аксесуар був індивідуально оформлений: із іменем гравця та дизайном, присвяченим тріумфу на міжнародній арені.

Вартість одного такого подарунка оцінюється приблизно у 17 тисяч фунтів, що підкреслює масштаб жесту.

𝗨𝗻𝗲 𝗥𝗼𝗹𝗲𝘅 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 💚🤍



Riyad Mahrez a offert des montres Rolex à tous ses coéquipiers d’Al Ahli pour avoir remporté la Ligue des champions asiatique 2 fois d’affilée.



Chaque montre porte le nom du joueur ainsi que le trophée gravés dessus. ⌚️… pic.twitter.com/hZSKzcRIaH — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) April 27, 2026

Аль-Ахлі здобув другий поспіль континентальний титул, мінімально обігравши у фіналі Мачіду із рахунком 1:0.

Втім, вчинок Махреза не залишився без відповіді, адже його партнери, зокрема Едуар Менді та Меріх Демірал, вирішили долучитися до витрат, щоб розділити цей момент разом.

Раніше повідомлялося, що британському боксеру Ентоні Джошуа під час візити в Україну подарували золотий айфон.