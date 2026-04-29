Колишня зірка Ман Сіті подарував гравцям Аль-Ахлі розкішні годинники на честь перемозі в ЛЧ
Алжирський вінгер Ріяд Марез вразив партнерів по Аль-Ахлі незвичним жестом після чергового титулу. Футболіст вирішив відсвяткувати перемогу команди у Лізі чемпіонів АФК, подарувавши всім гравцям ексклюзивні годинники Rolex.
Кожен аксесуар був індивідуально оформлений: із іменем гравця та дизайном, присвяченим тріумфу на міжнародній арені.
Вартість одного такого подарунка оцінюється приблизно у 17 тисяч фунтів, що підкреслює масштаб жесту.
Аль-Ахлі здобув другий поспіль континентальний титул, мінімально обігравши у фіналі Мачіду із рахунком 1:0.
Втім, вчинок Махреза не залишився без відповіді, адже його партнери, зокрема Едуар Менді та Меріх Демірал, вирішили долучитися до витрат, щоб розділити цей момент разом.
