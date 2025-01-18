Вболівальники Аль-Ахлі виступили з протестом під офісом команди
Роберто Фірміно
Goal.com
Вболівальники Аль-Ахлі незадоволені поточним станом справ у команді та закликають керівництво піти зі своїх посад.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Фанати виступили з акцією протесту під офісом клубу та банером "Досить невдач, підіть".
Наразі нема офіційного рішення щодо головного тренера Матіаса Жайсле, хоча клуб веде переговори із можливими претендентами на цю посаду.
Окрім того, в турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії Аль-Ахлі також посідає п'яте місце, що не відповідає амбіціям фанатів.
Зазначимо, що в Аль-Ахлі грають такі футболісти як Ріяд Марез, Роберто Фірміно та Айвен Тоуні.
Раніше повідомлялось, що саудівський клуб погодив контракт з екснаставником Ювентуса.