Вболівальники Аль-Ахлі виступили з протестом під офісом команди

Вболівальники Аль-Ахлі незадоволені поточним станом справ у команді та закликають керівництво піти зі своїх посад.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Фанати виступили з акцією протесту під офісом клубу та банером "Досить невдач, підіть".

🚨🇸🇦 Al Ahli fans, not happy with current situation at the club and with the recent decisions made by management.



No formal communication on future to head coach Matthias Jaissle yet… while talks continue with Massimiliano Allegri for next season + Cioffi as caretaker manager. pic.twitter.com/vvdQYHqVNp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2025

Наразі нема офіційного рішення щодо головного тренера Матіаса Жайсле, хоча клуб веде переговори із можливими претендентами на цю посаду.

Окрім того, в турнірній таблиці чемпіонату Саудівській Аравії Аль-Ахлі також посідає п'яте місце, що не відповідає амбіціям фанатів.

Зазначимо, що в Аль-Ахлі грають такі футболісти як Ріяд Марез, Роберто Фірміно та Айвен Тоуні.

Раніше повідомлялось, що саудівський клуб погодив контракт з екснаставником Ювентуса.