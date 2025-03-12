Александер-Арнольд може пропустити фінал Кубку ліги

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд може пропустити фінальний матч Кубку англійської ліги проти Ньюкасла через травму.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст отримав травму в матчі-відповіді проти ПСЖ в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і не зміг дограти поєдинок. За інформацією джерела, Трент пошкодив гомілку і його участь в матчі з "сороками" знаходиться під великим питанням.

Арне Слот також підтвердив серйозність травми 26-річного англійця та заявив, що дуже здивується участі гравця у фіналі.

У сезоні-2024/25 Трент зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 7 результативних передач.

Матч між Ліверпулем та Ньюкаслом відбудеться у неділю, 16 березня. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що Реал погодив трансфер Александера-Арнольда, який влітку стане вільним агентом.