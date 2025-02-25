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Реал узгодив перехід лідера Ліверпуля

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 21:42
Реал узгодив перехід лідера Ліверпуля
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд влітку стане гравцем мадридського Реала.

Про це повідомляє Cadena SER.

26-річний гравець дав усну згоду "вершковим" на перехід в кінці сезону, який відбудеться на правах вільного агента. Гравець підпише 4-річний контракт. Фінансові деталі невідомі.

Раніше повідомлялося, що підписний бонус захисника складе 20 млн євро.

Трент є вихованцем Ліверпуля. За першу команду він грає з 2016 року. Transfermarkt оцінює ринкову вартість Александер-Арнольда в 75 млн євро.

Чинна угода між захисником та Ліверпулем розрахована до літа 2025 року. У поточному сезоні Трент зіграв 33 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 7 асистів та відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялося, що 39-річний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич може залишитись в команді ще на один сезон.

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