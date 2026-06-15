Півзахисник Челсі хоче перейти в Реал

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес прагне приєднатися до мадридського Реала.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Футболіст хоче змінити клуб, проте керівництво Челсі зберігає спокій щодо цієї ситуації та готове продати гравця за 120 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 139 мільйонів євро).

Мадридський Реал наразі визначається з профілем півзахисника, який їм потрібен, а також обговорює кандидатури півзахисників Матеус Фернандеша (Вест Гем) та Родрі (Манчестер Сіті).

У сезоні-2025/26 Фернандес зіграв у 54 матчах, де забив 15 голів та віддав 7 результативних передач. За даними Fotmob, аргентинець зробив 244 захисні дії, посівши 17-у (з 33) сходинку за вкладом в оборону серед півзахисників та 179-у – серед усіх гравців Англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що мадридський Реал досяг усної домовленості щодо переходу лівого захисника Челсі Марка Кукурельї у свою команду.