Слот не збирається йти у відставку з посади головного тренера Ліверпуля

Олексій Мурзак — 10 квітня 2026, 19:22
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот не збирається йти у відставку.

Про це повідомляє ВВС.

Він також не чекає на звільнення від керівництва клубу.

"Незважаючи на всі невдачі цього сезону, я відчуваю підтримку власників і керівництва клубу. Дивно, але я бачу підтримку з боку вболівальників.

Манчестер Сіті у Кубку Англії був явно сильнішим, але фани все одно нас підтримували, аплодували команді. Я відчуваю повну підтримку і продовжую роботу", – сказав Слот.

Напередодні "червоні" поступились ПСЖ у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Також команда розгромно програла Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Кубку Англії.

Слот пояснив, чому не випустив Салаха у чвертьфіналі ЛЧ ПСЖ – Ліверпуль
Слот несподівано знайшов позитив у поразці Ліверпуля від ПСЖ в Лізі чемпіонів
Слот: Ліверпуль завжди всім підніматися у важкі моменти
Єдиним плюсом було те, що ми не пропустили більше: Слот – про розгромну поразку Ліверпуля від Манчестер Сіті
Легенда збірної Англії зізнався, чи мріє очолити Ліверпуль

