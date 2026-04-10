Слот не збирається йти у відставку з посади головного тренера Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот не збирається йти у відставку.

Про це повідомляє ВВС.

Він також не чекає на звільнення від керівництва клубу.

"Незважаючи на всі невдачі цього сезону, я відчуваю підтримку власників і керівництва клубу. Дивно, але я бачу підтримку з боку вболівальників.



Манчестер Сіті у Кубку Англії був явно сильнішим, але фани все одно нас підтримували, аплодували команді. Я відчуваю повну підтримку і продовжую роботу", – сказав Слот.