Джеко встановив рекорд Ліги конференцій

Іменитий нападник Фіорентини Едін Джеко став найстаршим автором голу в історії Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У четвер, 23 жовтня, Фіорентина в другому турі Ліги конференцій на виїзді розгромила Рапід із рахунком 3:0. На 48 хвилині Джеко забив другий гол своєї команди в матчі.

Нападник зробив це у віці 39 років і 220 днів, ставши найстаршим автором голу в історії Ліги конференцій. До цього рекорд належав чеському захиснику ФК Словацко Мілану Петржелі. 15 вересня 2022 року він забив у ворота німецького Кельна у віці 39 років 2 місяців і 27 днів.

Гол у ворота Рапіда став для Джеко другим у 10 матчах за Фіорентину в усіх турнірах. Боснійський нападник перейшов у італійський клуб влітку поточного року на правах вільного агента із Фенербахче.