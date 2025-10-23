Шахтар поступився Легії у другому турі Ліги конференцій, Динамо зіграє проти Самсунспора

У четвер, 23 жовтня, відбулися матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій.

Донецький Шахтар у номінально домашньому матчі поступився варшавській Легії з рахунком 1:2.

Ліга конференцій – основний етап

2 тур, 23 жовтня

Шахтар – Легія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Аугистиняк, 1:1 – 61 Мейрелліш, 1:2 – 90+4 Аугистняк

АЗ Алкмаар – Слован 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 44 Мейнанс

Брейдаблік – КУПС 0:0 (0:0)

Голи: –

Геккен – Райо Вальєкано 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 15 Гарсія, 1:1 – 44 Ліндберг, 2:1 – 55 Брусберг, 2:2 – 90+13 – Раціу

Дріта – Омонія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Манай, 1:1 – 45+1 Масурас

СК Рапід – Фіорентина 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 9 Ндур, 0:2 – 48 Джеко, 0:3 – 88 Гудмундссон

Страсбург – Ягеллонія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Посо, 1:1 – 79 – Панічеллі

Шкендія – Шелбурн 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 90+2 Баррет (автогол)

АЕК – Абердін 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 11 Коїта, 2:0 – 18 Коїта, 3:0 – 27 Еліссон, 4:0 – 55 Марін, 5:0 – Йович, 6:0 – Кутеша 87.

Крістал Пелес – АЕК Ларнака 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 51 Баїч

Лінкольн Ред Імпс – Лех Познань 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 33 Гомес, 1:1 – 77 Ісхак, 2:1 – 88 Рутхенс

Майнц – Зрінські 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Вайпер

Самсунспор – Динамо Київ 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Мусаба, 34 – 2:0 – 34 Маріус, 3:0 – 62 Хольсе

Сігма Оломоуц – Ракув 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 83 Крал, 1:1 – 90 Сварнас

Університаття Крайова – Ноа 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Етім, 1:1 – 73 Мулахусейнович

Хамрун – Лозанна 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Діакіте

Шемрок Роверс – Цельє 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Ковачевич, 0:2 – Ковачевич 40

Матч Рієка – Спарта був перерваний через сильний дощ. Термін продовження матчу буде оголошено пізніше

Раніше ми писали про результати першого туру Ліги конференцій УЄФА