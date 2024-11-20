Чемпіон світу і Міа Халіфа? Зірка фільмів для дорослих висловилась про роман із футболістом

Міа Халіфа, колишня зірка індустрії для дорослих, виступила із заявою, у якій спростувала чутки про роман із футболістом Хуліаном Альваресом.

Раніше в ЗМІ поширилися повідомлення про їхній можливий зв’язок, попри те, що 24-річний форвард Атлетико Мадрид перебуває у тривалих стосунках зі своєю дівчиною, Марією Емілією Ферреро.

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Сьогодні Міа виступила із заявою у Twitter.

"Щоб прояснити: я ні з ким не зустрічаюсь, а якби й зустрічалась, це точно не був би хтось, хто занадто молодий, щоб пам’ятати, де вони були під час подій 11 вересня", – написала зірка кіно.

To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11 — Mia K. (@miakhalifa) November 19, 2024

Зазначимо, Халіфа має за плечима два шлюби, але наразі є самотньою. Перший раз вона одружилася зі своїм шкільним коханим у 2011 році, але через п'ять років вони розлучилися. Другий шлюб із шведським шеф-кухарем Робертом Сандбергом також завершився через рік.

Варто зазначити, що Міа Халіфа є відомою шанувальницею футболу, і в минулому вона неодноразово висловлювала свою любов до цього виду спорту.