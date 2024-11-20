Чемпіон світу і Міа Халіфа? Зірка фільмів для дорослих висловилась про роман із футболістом
Міа Халіфа, колишня зірка індустрії для дорослих, виступила із заявою, у якій спростувала чутки про роман із футболістом Хуліаном Альваресом.
Раніше в ЗМІ поширилися повідомлення про їхній можливий зв’язок, попри те, що 24-річний форвард Атлетико Мадрид перебуває у тривалих стосунках зі своєю дівчиною, Марією Емілією Ферреро.
Сьогодні Міа виступила із заявою у Twitter.
"Щоб прояснити: я ні з ким не зустрічаюсь, а якби й зустрічалась, це точно не був би хтось, хто занадто молодий, щоб пам’ятати, де вони були під час подій 11 вересня", – написала зірка кіно.
Зазначимо, Халіфа має за плечима два шлюби, але наразі є самотньою. Перший раз вона одружилася зі своїм шкільним коханим у 2011 році, але через п'ять років вони розлучилися. Другий шлюб із шведським шеф-кухарем Робертом Сандбергом також завершився через рік.
Варто зазначити, що Міа Халіфа є відомою шанувальницею футболу, і в минулому вона неодноразово висловлювала свою любов до цього виду спорту.