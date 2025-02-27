Бенфіка без Трубіна здолала Брагу на шляху до півфіналу Кубку Португалії
Бенфіка здобула мінімальну перемогу над Брагою в межах чвертьфіналу Кубку Португалії з футболу сезону-2024/2025.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "орлів". Єдиний гол забив грецький нападник Евангелос Павлідіс.
Зауважимо, що український воротар Бенфіки Анатолій Трубін провів матч на лаві для запасних. Повідомлялося, що це рішення є виключно ініціативою тренера, сам українець не має травми або інших причин пропускати поєдинки.
У конкурента українського кіпера Самуела Соареша роботи майже не було, Брага не зробила жодного удару в площину воріт за 90 хвилин ігрового часу.
Чвертьфінал, 26 лютого
Бенфіка – Брага 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 39 Павлідіс
У півфіналі турніру Бенфіка зустрінеться з Тірсенсе з четвертого за силою дивізіону Португалії. Двоматчеве протистояння заплановане на 2 та 23 квітня.
Зауважимо Трубін може пропустити наступну гру чемпіонату проти Боавішти. Повернення українця на поле очікується вже 5 березня на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.
У сезоні-2024/25 футболіст збірної України зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 34 голи, зберігши свої ворота у недоторканності 16 разів.
Раніше головний тренер "орлів" Бруну Лаже прокоментував нестабільні виступи Анатолія у поточній кампанії.