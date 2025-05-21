Вінгер Баварії повернеться до збірної Німеччини на матч Ліги націй
Серж Гнабрі
ФК Баварія
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вирішив дати шанс вінгеру Баварії Сержу Гнабрі провити себе у матчах Ліги націй.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.
Гравця буде викликано на півфінальний матч турніру проти Португалії, який відбудеться четвертого червня. Фінал Ліги націй заплановано на 8 червня.
Зазначимо, що востаннє Гнабрі грав у складі "Бундестім" у матчі проти Угорщини в листопаді 2024 року. Те протистояння завершилось із рахунком 1:1.
У сезоні-2024/25 вінгер зіграв за Баварію 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав 8 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що асистент головного тренера Німеччини може очолити один з клубів Бундесліги.