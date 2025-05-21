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Вінгер Баварії повернеться до збірної Німеччини на матч Ліги націй

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 13:13
Вінгер Баварії повернеться до збірної Німеччини на матч Ліги націй
Серж Гнабрі
ФК Баварія

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вирішив дати шанс вінгеру Баварії Сержу Гнабрі провити себе у матчах Ліги націй.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравця буде викликано на півфінальний матч турніру проти Португалії, який відбудеться четвертого червня. Фінал Ліги націй заплановано на 8 червня.

Зазначимо, що востаннє Гнабрі грав у складі "Бундестім" у матчі проти Угорщини в листопаді 2024 року. Те протистояння завершилось із рахунком 1:1.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв за Баварію 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що асистент головного тренера Німеччини може очолити один з клубів Бундесліги.

Баварія Серж Гнабрі Збірна Німеччини з футболу

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