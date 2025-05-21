Вінгер Баварії повернеться до збірної Німеччини на матч Ліги націй

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вирішив дати шанс вінгеру Баварії Сержу Гнабрі провити себе у матчах Ліги націй.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравця буде викликано на півфінальний матч турніру проти Португалії, який відбудеться четвертого червня. Фінал Ліги націй заплановано на 8 червня.

🚨🔙 Serge #Gnabry returns to the German national team, as also reported by BILD. Julian Nagelsmann has called him up for the Final Four of the Nations League.



His last international appearance for Germany was against Hungary last November.



This season, he has scored 7 goals… pic.twitter.com/9cGvsJs8s0 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 21, 2025

Зазначимо, що востаннє Гнабрі грав у складі "Бундестім" у матчі проти Угорщини в листопаді 2024 року. Те протистояння завершилось із рахунком 1:1.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв за Баварію 42 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім м'ячів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що асистент головного тренера Німеччини може очолити один з клубів Бундесліги.