Калафіорі – про травми: Не все залежить від мене

Фланговий захисник Арсенала Ріккардо Калафіорі прокоментував свої травми протягом кар'єри та зауважив, що хотів би грати кожний матч сезону.

Слова футболіста наводить офіційний сайт УЄФА.

"Звісно, мені б хотілося грати в кожному матчі, бути в формі для всіх ігор. Але, якщо чесно, більшість травм, які я отримував, не залежали від мене, адже це були удари по коліну, наприклад. Тож доводилося просто рухатися далі.



Сподіваюся, що буду в формі до кінця сезону, щоб допомогти команді", – розповів італієць.