Калафіорі – про травми: Не все залежить від мене
Фланговий захисник Арсенала Ріккардо Калафіорі прокоментував свої травми протягом кар'єри та зауважив, що хотів би грати кожний матч сезону.
Слова футболіста наводить офіційний сайт УЄФА.
"Звісно, мені б хотілося грати в кожному матчі, бути в формі для всіх ігор. Але, якщо чесно, більшість травм, які я отримував, не залежали від мене, адже це були удари по коліну, наприклад. Тож доводилося просто рухатися далі.
Сподіваюся, що буду в формі до кінця сезону, щоб допомогти команді", – розповів італієць.
Нагадаємо, Калафіорі влітку приєднався з Болоньї до лондонського клубу та вже пропустив 12 матчів "канонірів" через різного ступеня ушкодження.
Сьогодні Арсенал зіграє матч восьмого туру Ліги чемпіонів проти Жирони. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко може залишити стан лондонців.