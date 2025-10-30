Зірка академії Манчестер Юнайтед отримав російське громадянство – Transfermarkt

Атакувальний півзахисник юнацької команди Манчестер Юнайтед Амір Ібрагімов отримав російське громадянство.

Про це стало відомо з даних на порталі Transfermarkt.

Уродженець Дагестана перебрався до Англії у віці 11 років та подавався як англійський гравець. У 2023 та 2024 роках вінгер зіграв загалом три матчі за збірні Англії до 15 та 16 років, відзначившись одним голом.

Російські ЗМІ повідомили, що напередодні Ібрагімов літав до Дагестану за медичною потребою – не виключено, що саме у цей період гравець змінив громадянство.

Цього сезону хавбек зіграв за юнацькі команди МЮ 9 матчів, у яких забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що російська тенісистка раптово змінила громадянство на узбекистанське.