Зідан натякнув на швидке повернення у футбол

Володимир Варуха — 11 листопада 2025, 11:35
Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан заявив, що його повернення до тренерської роботи відбудеться зовсім скоро.

Слова ексфутболіста цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Це трапиться скоро, дуже скоро", – коротко відповів француз.

53-річний спеціаліст очолював Реал у двох каденціях – з 2016 по 2018 та з 2019 по 2021 роки. За цей час він здобув 11 трофеїв, серед яких дві перемоги в Ла Лізі та три поспіль титули Ліги чемпіонів.

Після відходу з мадридського клубу Зідан не очолював жодну команду, однак регулярно з'являються чутки про його повернення у футбол.

