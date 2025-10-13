Зідан назвав єдиного футболіста, який викликає у нього захоплення

Легендарний ексфутболіст Реала та Ювентуса Зінедін Зідан назвав єдиного гравця сучасності, який у нього викликає почуття захоплення.

Слова колишнього тренера мадридців наводить Gazzetta dello Sport.

"Незалежно від позиції на полі, є один гравець, який дійсно мене захоплює – це Ламін Ямал. Коли вони грали на "Сан-Сіро" з Інтером – він зробив усе сам", – розповів Зідан.

У поточному сезоні вінгер взяв участь у 5 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 голами та 4 результативними передачами.

Раніше футболіст пропустив матч 5-го туру Ла Ліги проти Севільї. Після поєдинку проти ПСЖ у Лізі чемпіонів Ямал відчув дискомфорт в області паху.

Напередодні Златан Ібрагімович заявив, що для нього Ямал – справжній володар Золотого м'яча.