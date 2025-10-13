Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зідан назвав єдиного футболіста, який викликає у нього захоплення

Володимир Максименко — 13 жовтня 2025, 12:06
Зідан назвав єдиного футболіста, який викликає у нього захоплення
Зінедін Зідан
Getty Images

Легендарний ексфутболіст Реала та Ювентуса Зінедін Зідан назвав єдиного гравця сучасності, який у нього викликає почуття захоплення.

Слова колишнього тренера мадридців наводить Gazzetta dello Sport.

"Незалежно від позиції на полі, є один гравець, який дійсно мене захоплює – це Ламін Ямал. Коли вони грали на "Сан-Сіро" з Інтером – він зробив усе сам", – розповів Зідан.

У поточному сезоні вінгер взяв участь у 5 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 голами та 4 результативними передачами.

Раніше футболіст пропустив матч 5-го туру Ла Ліги проти Севільї. Після поєдинку проти ПСЖ у Лізі чемпіонів Ямал відчув дискомфорт в області паху. 

Напередодні Златан Ібрагімович заявив, що для нього Ямал – справжній володар Золотого м'яча.

Барселона Зінедін Зідан Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ламін Ямал

Зінедін Зідан

Зідан готовий очолити збірну Франції після ЧС-2026
Колишній тренер Реала очолить збірну Франції після ЧС – ЗМІ
Ніхто не відмовить йому: Мбаппе – про Зідана, як можливого наставника збірної Франції
Колишній тренер Реала не планує очолювати Фенербахче після Моурінью
Це одноразова акція: джерело прокоментувало співпрацю Динамо і ексасистента Зідана

Останні новини