Зінченко: Дуже хочу залишитися у футболі, але, чесно кажучи, поки не знаю, в якій іпостасі

Захисник Арсенала Олександр Зінченко припускає, що в майбутньому може стати тренером.

Про це він розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі "канонірів".

"Ну, сподіваюся, до цього ще далеко. Сподіваюся, що в мене ще багато часу в якості футболіста, але так, я тримаю в голові, що, можливо, одного дня стану тренером. Я дуже хочу залишитися у футболі, але, чесно кажучи, поки не знаю, в якій іпостасі.

Я вчився у всіх тренерів, з якими працював у своїй кар’єрі. Усі вони різні, в кожному з них є щось особливе, але всі вони вимогливі. Настільки вимогливі, що вони одержимі перемогами в матчах.

На цей момент я б сказав, що хлопець з команди, який може стати найкращим тренером у майбутньому — це Жоржиньйо. У нього найкращий футбольний мозок. Усе, що він говорить, справді працює, і я також вчуся у нього", — сказав Зінченко.