Досвідчений одноклубник Зінченка може перебратися в Атлетико

32-річний півзахисник Арсенала Жоржиньйо может стати гравцем мадридського Атлетико.

Про це інформує TodoFichajes.

Італієць заявив, що хоче мати більш значущу роль у команді, тому може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Можливість підписання досвідченого хавбека розглядає Атлетико. "Матрацники" якраз хочуть зміцнити на трансферному ринку середню лінію.

Арсенал буде готовий вислухати пропозиції щодо трансферу, якщо зацікавлений клуб запропонує в районі 8 млн євро.

У сезоні-2024/25 півзахисник взяв участь у п'яти матчах, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, 22 жовтня в англійському Лондоні відбувся матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому місцевому Арсеналу протистояв чемпіон України – донецький Шахтар. Поєдинок завершився поразкою "гірників" із рахунком 0:1.