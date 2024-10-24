Досвідчений одноклубник Зінченка може перебратися в Атлетико
32-річний півзахисник Арсенала Жоржиньйо может стати гравцем мадридського Атлетико.
Про це інформує TodoFichajes.
Італієць заявив, що хоче мати більш значущу роль у команді, тому може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.
Можливість підписання досвідченого хавбека розглядає Атлетико. "Матрацники" якраз хочуть зміцнити на трансферному ринку середню лінію.
Арсенал буде готовий вислухати пропозиції щодо трансферу, якщо зацікавлений клуб запропонує в районі 8 млн євро.
У сезоні-2024/25 півзахисник взяв участь у п'яти матчах, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, 22 жовтня в англійському Лондоні відбувся матч третього туру основного етапу Ліги чемпіонів, у якому місцевому Арсеналу протистояв чемпіон України – донецький Шахтар. Поєдинок завершився поразкою "гірників" із рахунком 0:1.