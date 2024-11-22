Бешикташ може підписати зіркового хавбека Арсенала

Бешикташ проявляє інтерес до півзахисника Арсенала Жоржиньйо.

Про це повідомляє Sabah.

У поточному сезоні італійський хавбек отримує мало ігрової практики у складі Арсенала, і готовий змінити клуб. Цим намагається скористатися Бешикташ і ще декілька клубів, проте саме турки зараз є фаворитами у боротьбі за Жоржиньйо. Вони близькі до того, щоб переконати гравця перебратися до Стамбулу.

Контракт 32-річного півзахисника розрахований до літа 2025 року, тому Бешикташу він може дістатися безкоштовно.

У поточному сезоні на рахунку півзахисника 7 матчів за Арсенал у всіх турнірах, без результативних дій. Сумарно італієць провів на полі 369 хвилин.

У жовтні повідомлялося про інтерес до Жоржиньйо з боку Атлетико Мадрид.