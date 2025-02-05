Хавбек Арсенала узгодив контракт з бразильським клубом

33-річний півзахисник Арсенала Жоржиньйо влітку на правах вільного агента покине "канонірів".

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

У поточному сезоні італійський хавбек отримує мало ігрової практики у складі Арсенала. У зв'язку з чим хавбек прийняв рішення покину клуб по завершенні контракту влітку 2025 року та вже домовився про перехід у бразильський Фламенгу, з яким підпише контракт до грудня 2027 року.

Нагадаємо, Жоржиньйо став гравцем "канонірів" взимку 2023 року, коли за понад 13 млн фунтів перейшов з Челсі. У сезоні-2024/25 півзахисник взяв участь у 20 матчах, в яких відзначився голом.

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