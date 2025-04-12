Зінченко та Ярмолюк отримали посередні оцінки за зіграний матч Арсенала проти Брентфорда

12 квітня Арсенал Олександр Зінченка зіграв унічию з Брентфордом Єгора Ярмолюка в межах 32 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Обидва українці взяли участь у поєдинку: Зінченко вийшов у старті і був замінений, а Ярмолюк навпаки вийшов на заміну. Портал SofaScore оцінив виступ обох футболістів.

Так, Зінченко отримав оцінку 6,9 балів, а Ярмолюку поставили 6,5 балів, що є посереднім результатом.

Олександр завдав 1 удар, 35 разів доторкнувся до м’яча, виграв 1 дуель з 2, зробив 1 підбирання, 1 виніс, 5 разів втратив м’яч, віддав 29 передач, з яких точних – 26 (90%) та подав 1 кутовий.

Єгор 7 разів доторкнувся до м’яча, 1 раз втратив м’яч, 1 втрата м'яча, 1 виніс та віддав 5 передач, з яких точних – 5 (100%), заробив 1 фол та 1 жовту картку.

Найкращим гравцем зустрічі було визнано опорника Арсенала Томаса Партея, який відзначився голом (7,7 балів).

Ця нічия значно погіршила шанси "канонірів" у боротьбі за чемпіонство. Лондонський клуб набрав 63 бали і наразі відстає від лідируючого Ліверпуля на 10 очок, притому "червоні" свій матч ще не зіграли.

Раніше оцінили гру захисника Евертона Віталія Миколенка, який став одним з найкращих у складі "ірисок" у матчі проти Ноттінгем Форест.