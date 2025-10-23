Зінченко вийде у старті Ноттінгем Форест на матч Ліги Європи

Український захисник Олександр Зінченко з перших хвилин розпочне поєдинок Ліги Європи між англійським Ноттінгем Форест та португальським Порту.

Гра відбудеться у рамках другого туру турніру.Цей матч стане особливим і для наставника англійського клубу – дебютним у ролі головного тренера буде для Шона Дайча.

Англієць нещодавно очолив команду після звільнення Ангелоса Постекоглу, якого керівництво відправило у відставку 18 жовтня через невдалі результати.Поєдинок пройде 23 жовтня на арені Сіті Граунд у Ноттінгемі.

Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.Ноттінгем Форест поки не може похвалитися успішним стартом у Лізі Європи – команда зіграла внічию з Бетісом (2:2) та поступилася Мідтьюлланну (2:3). Порту ж упевнено лідирує у групі, маючи дві перемоги – над РБ Зальцбургом (1:0) та Црвеною Звездою (2:1).

Раніше повідомлялося, що Олександр Зінченко отримав нового тренера.