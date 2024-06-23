Зінченко: Коли ми з Владою зустрілися на Євро, то навіть не привіталися

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко був здивований поведінкою своєї дружини Влади під час зустрічі в таборі національної команди.

Про це він розповів у прямому ефірі на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

"З приводу того, як ми працюємо, поводимось один з одним... Я вам розкажу одну маленьку таємницю — коли ми тільки зібралися на Євро, ми навіть не привіталися.

Я приходжу у кімнату та пишу своїй дружині: "А ти в курсі, що я твій чоловік? Ти мене навіть не обійняла, коли побачила, але можна хоча б просто привітатись". Вона настільки переживає, боїться", — сказав Зінченко.