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Зінченко: Коли ми з Владою зустрілися на Євро, то навіть не привіталися

Игорь Чернявский — 23 червня, 15:03
Зінченко: Коли ми з Владою зустрілися на Євро, то навіть не привіталися

Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко був здивований поведінкою своєї дружини Влади під час зустрічі в таборі національної команди.

Про це він розповів у прямому ефірі на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

"З приводу того, як ми працюємо, поводимось один з одним... Я вам розкажу одну маленьку таємницю — коли ми тільки зібралися на Євро, ми навіть не привіталися.

Я приходжу у кімнату та пишу своїй дружині: "А ти в курсі, що я твій чоловік? Ти мене навіть не обійняла, коли побачила, але можна хоча б просто привітатись". Вона настільки переживає, боїться", — сказав Зінченко.

Олександр та Влада разом із 2019 року. Про їхні стосунки дізналася вся країна, коли радісний Зінченко поцілував свою майбутню дружину під час флешінтерв’ю у прямому ефірі. Пара виховує двох дітей.

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