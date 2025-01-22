Зінченко – у старті Арсенала на матч Ліги чемпіонів

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч 7-го туру основого етапу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

Українець вперше з 4 грудня (Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0) розпочне гру в основі "канонірів". У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів, без результативних дій.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🧱 Kiwior partners Gabriel

⚖️ Jorginho in the middle

⚡️Sterling on the wing



Let's do this, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) January 22, 2025

Напередодні сьомого туру лондонці розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 13 очок.

Раніше Артета прокоментував новини лазарету Арсенала.