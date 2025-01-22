Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зінченко – у старті Арсенала на матч Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 22 січня 2025, 21:05
Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі Арсенала матч з Динамо Загреб
Олександр Зінченко
Getty Images

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч 7-го туру основого етапу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.

Українець вперше з 4 грудня (Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0) розпочне гру в основі "канонірів". У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів, без результативних дій.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Напередодні сьомого туру лондонці розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 13 очок.

Раніше Артета прокоментував новини лазарету Арсенала.

Динамо Загреб Олександр Зінченко Арсенал Лондон

Динамо Загреб

Артета - про матч з Динамо Загреб: Арсенал має дуже сильну позицію
Інтер працює над трансфером хавбека збірної Хорватії
Динамо Загреб зацікавилося нападником Шахтаря
Марлон Гомес: Потроху повертаємось у свої найкращі кондиції
Пушич – про матч з Динамо Загреб: Ми домінували та повинні були забивати більше

Останні новини