Зінченко – у старті Арсенала на матч Ліги чемпіонів
Олександр Зінченко
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Український захисник Арсенала Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі матч 7-го туру основого етапу Ліги чемпіонів проти Динамо Загреб.
Українець вперше з 4 грудня (Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0) розпочне гру в основі "канонірів". У поточному сезоні на його рахунку 12 матчів, без результативних дій.
Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.
Напередодні сьомого туру лондонці розмістились на сьомому місці у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 13 очок.
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