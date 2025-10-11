Ібрагімович: Для мене Ямал – володар Золотого м'яча
Ламін Ямал
Marca
Легенда Мілана Златан Ібрагімович не згоден із результатами голосування за Золотий м'яч-2025.
Про це радник президента "россонері" розповів під час спортивного фестивалю у Тренто. Слова шведа передає Джанлука Ді Марціо.
"Я не шкодую про те, що не виграв Золотий м'яч – я навіть Лігу чемпіонів не вигравав. Не завжди перемагають сильніші. Щодо цього року, то треба відзначати гравця, який робив різницю. Для мене це Ламін Ямал", – розповів Ібрагімович.
Нагадаємо, Дембеле у підсумковому рейтингу набрав 1380 очок. У його найближчого переслідувача Ламіна Ямала з Барселони – 1059. Далі йде Вітінья з ПСЖ – 703.
Усман вперше в кар'єрі здобув Золотий м’яч. Вдруге в історії володарем нагороди став футболіст ПСЖ, першим був Ліонель Мессі.
Раніше Дембеле відзначив вплив на свій прогрес каталонської Барселони та особисто зіркового аргентинця.