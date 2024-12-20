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Манчестер Сіті на довгий час залишився без лідера свого захисту

Олексій Погорелов — 20 грудня 2024, 20:40
Манчестер Сіті на довгий час залишився без лідера свого захисту
Рубен Діаш
Instagram Рубена Діаша

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола підтвердив що Рубен Діаш травмувався під час дербі з Манчестер Юнайтед (1:2).

Слова 53-річного фахівця наводить Sky Sports.

Гвардіола розповів, що 27-річний португалець зазнав м'язового пошкодження за 15 хвилин до кінця зустрічі. Незважаючи на це центрбек вирішив дограти поєдинок до кінця.

"Він вибув на тривалий термін. Три-чотири тижні – м'язові проблеми. Він зіграв 75 хвилин проти Юнайтед і відчув щось. Але він такий сильний, що залишився на полі і зараз травмований", – сказав Гвардіола.
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При цьому тренер також повідомив, що до тренувань з командою повернувся Мануель Аканджі.

"Мануель повернувся до тренувань, він був з нами останні два дні. Чим більше гравців повертаються, тим краще. Хлопці готові.

Важливо, щоб усі повернулися до своєї найкращої форми. Коли ти травмований, тобі потрібен певний час, щоб бути в найкращому стані".

Наступним суперником Манчестер Сіті буде Астон Вілла, з якою "містяни" зіграють завтра о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, що під час манчестерського дербі травмувався ще й Мейсон Маунт – хавбек Юнайтед провів на полі всього 12 хвилин.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім розповів, скільки його команда обходитиметься без англійця.

Жузеп Гвардіола Діаш Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола

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