Гвардіола – про Голанда: Всі обстеження показували, що все гаразд, але це не так

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував відсутність Ерлінга Голанда у матчі проти Ліверпуля (0:2) та розповів, коли варто чекати на повернення форварда.

Слова 54-річного іспанця наводить The Athletic.

Після того, як Голанд не брав участі у другій грі поспіль, Гвардіолу запитили, наскільки проблемною є травма 24-річного норвежця, який отримав пошкодження коліна під час поєдинку проти Ньюкасла (0:4).

"Судячи з усього, травма не є небезпечною. Всі обстеження показують, що все гаразд, але він не відчував себе добре. У мене є відчуття, що скоро він повернеться, вчора ми тренувалися і Ерлінг добре себе проявив. Але він сказав, що не готовий, і ми повинні це поважати. Сподіваюся, в наступних іграх він зможе нам допомогти", – заявив Гвардіола.

Цього сезону Ерлінг Голанд взяв участь у 35 матчах Манчестер Сіті в усіх турнірах, у яких він записав на свій рахунок 27 голів та 3 асисти.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті програв Ліверпулю на "Етіхаді", проте навіть за такого результату Жузеп Гвардіола побачив перспективу в своїй команді.