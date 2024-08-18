Журналістка, яку обматюкав Алієв, звинуватила Олександра в піарі на війні

Колишня ведуча програм "Інший футбол" і "Третій тайм" Анна Тесленко вважає, що Олександр Алієв використовує війну для особистого піару.

Про це своє ставлення до колишнього гравця Динамо вона розповіла в інтерв’ю Tribuna.com.

"Мені пофіг, що хтось асоцією мене з відео з Алієвим, який 99,9% свого часу сидить по лазнях, ресторанах і невідомо чим займається.

Днями він гордо запостив, що він десь в зоні бойових дій. Але це виглядає смішно. До того він смажив філе тунця чи восьминога вдома, а тут він хоче показати, що активно воює. Я не уявляю, як на це справжні бійці реагують… Комусь тунець, комусь окоп. Служба – вона різна.

Люди розтягали цей відос з якимись подяками йому. В нас люблять ліпити багатостраждальних героїв невідомо з кого. Чого люди не розтаскують його відоси з лазень та ресторанів, де він переважно проводить своє дозвілля. Найкращі чоловіки країни гинуть в цей час. І залишаються невідомими. Гинуть ті, які тягнуть цю війну щодня. І в половини навіть УБД нема. А в Алієва є.

Він виклав відос, у якому наїхав на Миколу Тищенка, апелював до нього безпосередньо. Типу, ось в зоні бойових дій скрізь написано, що ти, Коля, "тридварас". На мою думку, це смішно. Бо раніше не бачила якихось активних позицій в Алієва стосовно політичних діячів. Окрім того моменту, коли йому герой скандалів Кирило Тимошенко подарував авто, увага, для війни.

Наступне питання: де він під час цього відео був, в рамках яких акцій його вивезли та куди? Нам це невідомо. Але основне життя Алієва проходить у комфорті в столиці. Чого в нього є такі привілеї, а в інших немає? Люди роками не бачать родин.

Коли людина воює, відбиває штурми, сидить тижнями в окопі, їй не до розвеселих селфі-відео на фоні розбитих чиїхось домівок. А Алієв використовує війну, щоб зібрати лайки в Instagram", — сказала Тесленко.