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Журналісти показали роздягальню Косово після матчу проти Румунії

Микола Дендак — 16 листопада 2024, 17:53
Журналісти показали роздягальню Косово після матчу проти Румунії
Getty Images

Збірна Косово з футболу після матчу 5 туру Ліги націй УЄФА проти Румунії залишила у роздягальні розкидане сміття та коробки з-під піц.

Відео з роздягальні опублікував журналіст BBC і Guardian Еммануель Росу.

Відео

Зауважимо, що поєдинок не був дограний. На останній хвилині доданого часу гравці Косово покинули поле. Це сталося через сербський прапор у фан-секторі господарів поля, а також політичні гасла в бік Косово, які лунали з боку фанатів.

Майже годину сторони намагалися знайти порозуміння, але косовари так і не вийшли на поле, щоб дограти хвилину ігрового часу. Головний арбітр дав фінальний свисток за присутності румунської команди відразу після того, як гру було формально відновлено.

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