Журналісти показали роздягальню Косово після матчу проти Румунії

Збірна Косово з футболу після матчу 5 туру Ліги націй УЄФА проти Румунії залишила у роздягальні розкидане сміття та коробки з-під піц.

Відео з роздягальні опублікував журналіст BBC і Guardian Еммануель Росу.

Відео

This is how Kosovo's players left their locker room after the Nations League game vs Romania.

Kosovo walked off the pitch and abandoned the game.

The final whistle came 60 minutes after they ate the pizza

📹 Digi Sport Romania pic.twitter.com/41VfoGWoce — Emanuel Roşu (@Emishor) November 16, 2024

Зауважимо, що поєдинок не був дограний. На останній хвилині доданого часу гравці Косово покинули поле. Це сталося через сербський прапор у фан-секторі господарів поля, а також політичні гасла в бік Косово, які лунали з боку фанатів.

Майже годину сторони намагалися знайти порозуміння, але косовари так і не вийшли на поле, щоб дограти хвилину ігрового часу. Головний арбітр дав фінальний свисток за присутності румунської команди відразу після того, як гру було формально відновлено.