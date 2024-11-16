Журналісти показали роздягальню Косово після матчу проти Румунії
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Збірна Косово з футболу після матчу 5 туру Ліги націй УЄФА проти Румунії залишила у роздягальні розкидане сміття та коробки з-під піц.
Відео з роздягальні опублікував журналіст BBC і Guardian Еммануель Росу.
Відео
Зауважимо, що поєдинок не був дограний. На останній хвилині доданого часу гравці Косово покинули поле. Це сталося через сербський прапор у фан-секторі господарів поля, а також політичні гасла в бік Косово, які лунали з боку фанатів.
Майже годину сторони намагалися знайти порозуміння, але косовари так і не вийшли на поле, щоб дограти хвилину ігрового часу. Головний арбітр дав фінальний свисток за присутності румунської команди відразу після того, як гру було формально відновлено.