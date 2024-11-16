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Збірна Косово на останній хвилині матчу проти Румунії покинула поле через вигуки фанатів

Микола Дендак — 16 листопада 2024, 00:15
Збірна Косово на останній хвилині матчу проти Румунії покинула поле через вигуки фанатів
x.com/FootballKosovo

Матч 5 туру Ліги націй УЄФА у Дивізіоні С Румунія – Косово був перерваний. Гравці гостей покинули поле на останній хвилині гри.

Це сталося через сербський прапор у фан-секторі господарів поля, а також політичні гасла в бік Косово, які лунали з боку фанатів.

У своєму твіттері Федерація футболу Косово заявила, що остаточне рішення щодо результату гри прийме УЄФА.

"Не забувайте, що це ще не означає, що ми виграли 3 очки!
По-перше: УЄФА має перевірити, чи мала місце расистська поведінка. По-друге, вболівальників потрібно буде попросити піти/припинити скандування. Якщо вони відмовляться, матч буде анульовано, а остаточне рішення буде прийнято УЄФА", – йдеться в пості.

Нагадаємо, перша гра між цими командами також була скандальною, точніше ситуація після нього. Троє гравців збірної Косово Аріянет Мурич, Едон Жегрова та Флорент Муслія покинули розташування через порушення правил команди.

А після цього один із гравців розповів про погрози з боку президента Косовської федерації Агіма Адемі.

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