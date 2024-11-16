Збірна Косово на останній хвилині матчу проти Румунії покинула поле через вигуки фанатів

Матч 5 туру Ліги націй УЄФА у Дивізіоні С Румунія – Косово був перерваний. Гравці гостей покинули поле на останній хвилині гри.

🇷🇴🇷🇸 Kosovo players start chimping out and leave the field before the match ends as Romanian fans start chanting "Serbia, Serbia, Serbia!" pic.twitter.com/2gvH53y8qA — Daily Romania (@daily_romania) November 15, 2024

Це сталося через сербський прапор у фан-секторі господарів поля, а також політичні гасла в бік Косово, які лунали з боку фанатів.

У своєму твіттері Федерація футболу Косово заявила, що остаточне рішення щодо результату гри прийме УЄФА.

"Не забувайте, що це ще не означає, що ми виграли 3 очки!

По-перше: УЄФА має перевірити, чи мала місце расистська поведінка. По-друге, вболівальників потрібно буде попросити піти/припинити скандування. Якщо вони відмовляться, матч буде анульовано, а остаточне рішення буде прийнято УЄФА", – йдеться в пості.

🚨 Don't forget, this doesn’t mean we won the 3 points just yet!



First:

1) UEFA needs to verify whether there was racist behavior.

2)Fans will need to be asked to leave/stop the chants.



If the fans refuse, the match will be forfeited, and a final decision will be made by UEFA. pic.twitter.com/M9bw1RvP8s — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) November 15, 2024

Нагадаємо, перша гра між цими командами також була скандальною, точніше ситуація після нього. Троє гравців збірної Косово Аріянет Мурич, Едон Жегрова та Флорент Муслія покинули розташування через порушення правил команди.

А після цього один із гравців розповів про погрози з боку президента Косовської федерації Агіма Адемі.