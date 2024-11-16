Гравці збірної Косова так і не повернулися на поле – суддя дав фінальний свисток за присутності румунів

Матч 5 туру Ліги націй між збірними Румунії та Косова не був дограний.

На останній хвилині зустрічі гравці Косова залишили поле після того, як почули образливі кричалки на адресу своєї країни (наприклад, "Косово – це Сербія") та побачили сербський прапор.

Майже годину сторони намагалися знайти порозуміння, але косовари так і не вийшли на поле, щоб дограти хвилину ігрового часу. Головний арбітр дав фінальний свисток за присутності румунської команди відразу після того, як гру було формально відновлено.

Очікується, що доля матчу вирішиться пізніше. Згідно з дописом Федерації футболу Косова, Румунії буде присуджена технічна поразка тільки в тому разі, якщо расистська поведінка справді мала місце.

Нагадаємо, перший матч між цими командами також була скандальною, точніше ситуація після нього. Троє гравців збірної Косово Аріянет Мурич, Едон Жегрова та Флорент Муслія покинули розташування через порушення правил команди. А після цього один із гравців розповів про погрози з боку президента Косовської федерації Агіма Адемі.