Стала відома клаусула Александера-Арнольда в Реалі

Визначилась сума викупу, яку мадридський Реал встановив на свого новачка Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Так, охочі придбати гравця збірної Англії мають сплатити "вершковим" один мільярд євро.

🚨⚪️ Understand the release clause into Trent Alexander-Arnold’s contract will be €1B. pic.twitter.com/lK2dgpy3n0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025

Нагадаємо, щойно Ліверпуль оголосив про досягнення угоди з Реалом про достроковий трансфер гравця. Його чинний контракт з "червоними" спливав 30 червня, але мадридці хотіли заграти Трента на Клубному чемпіонаті світу.

Англійський захисник є вихованцем Ліверпуля, за першу команду "Червоних" дебютував у сезоні-2016/17. Сумарно провів за рідний клуб 354 матчі в усіх турнірах і забив 23 голи.

Раніше повідомлялось, що "скаузери" завершують трансфер лідера Баєра, який має стати заміною Тренту.