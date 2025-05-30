Стала відома клаусула Александера-Арнольда в Реалі
Трент Александер-Арнольд
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Визначилась сума викупу, яку мадридський Реал встановив на свого новачка Трента Александера-Арнольда.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Так, охочі придбати гравця збірної Англії мають сплатити "вершковим" один мільярд євро.
Нагадаємо, щойно Ліверпуль оголосив про досягнення угоди з Реалом про достроковий трансфер гравця. Його чинний контракт з "червоними" спливав 30 червня, але мадридці хотіли заграти Трента на Клубному чемпіонаті світу.
Англійський захисник є вихованцем Ліверпуля, за першу команду "Червоних" дебютував у сезоні-2016/17. Сумарно провів за рідний клуб 354 матчі в усіх турнірах і забив 23 голи.
Раніше повідомлялось, що "скаузери" завершують трансфер лідера Баєра, який має стати заміною Тренту.