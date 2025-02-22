Моурінью переміг: матч Фенербахче у чемпіонаті Туреччини вперше обслуговуватиме іноземний арбітр
Матч турецької Суперліги між Фенербахче та Галатасараєм обслуговуватиме словенський арбітр Славко Винчич.
Про це повідомляє Talksport.
Це рішення обумовлене тим, що головний тренер "канарок" Жозе Моурінью від початку своєї роботи у Туреччині невпинно доводить свою тезу про упередженість місцевих рефері.
На думку португальського фахівця, турецькі судді віддають перевагу Галатасараю – безпосередньому конкуренту Фенербахче у битві за чемпіонський титул.
За підсумками 23 зіграних турів "орли" лідирують у чемпіонаті Туреччини із 63 очками у своєму активі, в той час, як підопічні Моурінью набрали 57 очок та посідають другу сходинку Суперліги.
Зазначимо, що Винчич є арбітром ФІФА з 2010 року, а у 2024 році обслуговував фінал Ліги чемпіонів між Боруссією Дортмунд та Реалом (0:2).
Окрім того, словенський рефері має досвід роботи у топматчах чемпіонатів Греції, Саудівської Аравії та ОАЕ.
Раніше Фенербахче дізнався суперника у плейоф Ліги Європи.