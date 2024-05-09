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Моурінью планує тренувати ще мінімум 11 років

— 9 травня, 20:04
Моурінью планує тренувати ще мінімум 11 років
Жозе Моурінью заявив, що буде тренувати ще щонайменше 11 років.

Слова португальського наставника цитує A Bola.

«Я завершу свою кар’єру у проміжку між 2035 і 2040 роками і продовжуватиму перемагати до того часу. Моя історія написана, тому ніхто не зможе стерти її. Минуло 20 років з того часу, як я виграв Лігу чемпіонів з Порту.

За ці 20 років багато інших тренерів вигравали Лігу чемпіонів, але ніхто не робив цього так, як я. Вони вигравали з найбільшими клубами, найбільшими бюджетами та найкращими гравцями. Але ніхто не робив цього так, як я», – сказав Моурінью.

Упродовж своєї тренерської кар’єри Жозе двічі виграв Лігу чемпіонів (окрім Порту, «Особливий» робив це з міланським Інтером) та 7 разів – національні чемпіонати.

У січні 2024 року португальський фахівець був звільнений з Роми. Нещодавно повідомлялося, що Моурінью хоче повернутися в англійський клуб, який невдовзі може звільнити тренера.

Порту Жозе Моурінью

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