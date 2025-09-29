Моурінью – про Мареску: Він прийшов до клубу і крок за кроком пазл склався

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью дав свою оцінку роботи наставника наступного суперника лісабонців – Челсі.

Слова португальця наводить Metro.

"Він прийшов до клубу і крок за кроком пазл склався. Навіть перемога в Лізі Конференцій – це фантастичний успіх для такої команди. Цей трофей повернув до клубу філософію переможців. Так, їм не вдалося виграти АПЛ, але вони виграли інші трофеї. У США вони стали чемпіонами світу, тож зараз у них дуже чудова команда", – сказав Моурінью.