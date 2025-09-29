Моурінью – про Мареску: Він прийшов до клубу і крок за кроком пазл склався
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью дав свою оцінку роботи наставника наступного суперника лісабонців – Челсі.
Слова португальця наводить Metro.
"Він прийшов до клубу і крок за кроком пазл склався. Навіть перемога в Лізі Конференцій – це фантастичний успіх для такої команди. Цей трофей повернув до клубу філософію переможців. Так, їм не вдалося виграти АПЛ, але вони виграли інші трофеї. У США вони стали чемпіонами світу, тож зараз у них дуже чудова команда", – сказав Моурінью.
Нагадаємо, що португальська Бенфіка зустрінеться з англійським Челсі завтра, 30 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше Жозе Моурінью оцінив гру українського воротаря Анатолія Трубіна в останньому матчі лісабонців в якому вони зустрічалися з Жил Вісенте в рамках чемпіонату Португалії. Гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Бенфіки.