Моурінью – про Мареску: Він прийшов до клубу і крок за кроком пазл склався

Олександр Арап — 29 вересня 2025, 15:56
Жозе Моурінью
Фото: Getty Images

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью дав свою оцінку роботи наставника наступного суперника лісабонців – Челсі.

Слова португальця наводить Metro.

"Він прийшов до клубу і крок за кроком пазл склався. Навіть перемога в Лізі Конференцій – це фантастичний успіх для такої команди. Цей трофей повернув до клубу філософію переможців. Так, їм не вдалося виграти АПЛ, але вони виграли інші трофеї. У США вони стали чемпіонами світу, тож зараз у них дуже чудова команда", – сказав Моурінью.

Нагадаємо, що португальська Бенфіка зустрінеться з англійським Челсі завтра, 30 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше Жозе Моурінью оцінив гру українського воротаря Анатолія Трубіна в останньому матчі лісабонців в якому вони зустрічалися з Жил Вісенте в рамках чемпіонату Португалії. Гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь Бенфіки.

Бенфіка

