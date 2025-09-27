Бенфіка Трубіна та Судакова обіграла Жил Вісенте у 7 турі чемпіонату Португалії

Лісабонська Бенфіка обіграла Жил Вісенте у межах 7 туру чемпіонату Португалії.

Матч завершився з рахунком 2:1. Дублем у складі "орлів" відзначився грецький нападник Евангелос Павлідіс.

Українські гравці Бенфіки Анатолій Трубін та Георгій Судаков розпочали гру у стартовому складі. Півзахисника замінили на 80-й хвилині гри.

Чемпіонат Португалії – Прімейра-ліга

7 тур, 26 вересня

Бенфіка – Жил Вісенте 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 11 Естевес, 1:1 – 18 Павлідіс, 2:1 – 26 Павлідіс (пен)

Нагадаємо, напередодні Бенфіка зіграла перенесений матч чемпіонату проти Ріу Аве. Георгій Судаков відзначився голом, проте суперник зміг вирвати нічию.

Після гри Судакова визнали найкращим гравцем матчу, а також українець отримав найвищу оцінку серед усіх футболістів на полі.

Хавбек став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро (оренда за 6,75 мільйона та обов’язковий викуп за 20,25 мільйона євро) плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.