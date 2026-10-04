Головний тренер Португалії проігнорував питання про Роналду

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш відмовився відповідати на запитання про можливе призначення Кріштіану Роналду послом чемпіонату світу-2030.

Про це повідомляє O Jogo.

"Ми вже говоримо про 2030 рік, це через чотири роки. Футбол – це день за днем, навіть не місяць за місяцем. Завтра найважливішим буде матч, який обіцяє бути дуже якісним та інтенсивним. Саме про це я хочу говорити. Не хочу відволікатися від головного, а головне зараз – Норвегія", – сказав Жезуш.