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Головний тренер Португалії проігнорував питання про Роналду

Сергій Шаховець — 4 жовтня 2026, 12:14
Головний тренер Португалії проігнорував питання про Роналду
Кріштіану Роналду
Getty Images

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш відмовився відповідати на запитання про можливе призначення Кріштіану Роналду послом чемпіонату світу-2030.

Про це повідомляє O Jogo.

"Ми вже говоримо про 2030 рік, це через чотири роки. Футбол – це день за днем, навіть не місяць за місяцем. Завтра найважливішим буде матч, який обіцяє бути дуже якісним та інтенсивним. Саме про це я хочу говорити. Не хочу відволікатися від головного, а головне зараз – Норвегія", – сказав Жезуш.

Раніше повідомлялося, що Роналду залишився незадоволеним рішенням Жорже Жезуша, який не випустив його у матчі другого туру Ліги націй-2026/27 проти Норвегії. Після суперечки з наставником нападник залишив розташування команди.

Водночас Жезуш спростував інформацію про конфлікт із Роналду. Згодом тренер збірної Португалії погодився на проведення екстреної зустрічі з футболістом.

Матч 4 туру Ліги націй Португалія – Норвегія відбудеться в неділю, 5 жовтня, на стадіоні "Драгау". Початок зустрічі – о 19:45.

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