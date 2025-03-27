Агент підтвердив зацікавленість турецького гранда у Феліксі

Агент гравця Мілана Жорже Мендеш підтвердив зацікавленість Галатасарая у своєму клієнті.

Слова представника гравця "россонері" наводить Sporx.

За словами Мендеша, наразі треба домовитись із Челсі, який володіє правами на Фелікса. У такому випадку вінгер точно гратиме у складі стамбульського колективу.

Галатасарай планує взяти форварда в річну оренду з правом викупу. Стамбульський клуб бачить в ньому заміну Віктору Осімхену, який покине команду наприкінці поточного сезону.

Нагадаємо, на початку лютого Фелікс перейшов у Мілан на правах піврічної оренди без опції викупу. За італійський клуб відзначився 1 голом і 1 асистом у 10 матчах.

Для італійського колективу значною проблемою є велика зарплата гравця та його трансферна вартість у 25 мільйонів євро. Саме тому Мілан вирішив навіть не намагатись придбати Жоау на постійній основі.

Раніше сам Фелікс висловився про свій перехід у Мілан цієї зими.