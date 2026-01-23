Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Барселона оголосила дату президентських виборів

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 10:18
Барселона оголосила дату президентських виборів
Ханс-Дітер Флік та Жоан Лапорта
Getty images

Каталонська Барселона виступила із заявою, в якій оголосила дату майбутніх президентських виборів. 

Про це повідомила пресслужба "блаугранас".

Так, голосування відбудеться 15 березня 2026 року, а участь візьмуть офіційні члени клубу. Зауважимо, що чинний президент Барселони Жоан Лапорта перебуває на посаді з 2021 року, а його конкурентами стануть Віктор Фонт, Марк Сірія та Хав'єр Вілахоана.

Відомо, що Лапорта також буде балотуватись на посаду й у разі перемоги це буде вже його третя каденція – до цього він керував клубом в період з 2003 по 2010 рік.

Читайте також :
Відео Фото Перше чемпіонство Пепа: села Терсери, вилучення Роналдіньйо та яйця Лапорти

Раніше Жоан Лапорта заявив, що стосунки з мадридським Реалом повністю розірвано.

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік