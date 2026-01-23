Барселона оголосила дату президентських виборів
Каталонська Барселона виступила із заявою, в якій оголосила дату майбутніх президентських виборів.
Про це повідомила пресслужба "блаугранас".
Так, голосування відбудеться 15 березня 2026 року, а участь візьмуть офіційні члени клубу. Зауважимо, що чинний президент Барселони Жоан Лапорта перебуває на посаді з 2021 року, а його конкурентами стануть Віктор Фонт, Марк Сірія та Хав'єр Вілахоана.
Відомо, що Лапорта також буде балотуватись на посаду й у разі перемоги це буде вже його третя каденція – до цього він керував клубом в період з 2003 по 2010 рік.
Раніше Жоан Лапорта заявив, що стосунки з мадридським Реалом повністю розірвано.