Лапорта: Флік робить неймовірну роботу в Барселоні, він не шукає виправдань

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта цілковито задоволений роботою нового головного тренера команди Ханса-Дітера Фліка.

Його слова передає Marca.

"Ми добре почали. Наш тренер працює дуже добре, і у нього немає виправдань. Він не шукає виправдань. Травми – це мінус, але він справляється дуже добре. Але важливі гравці зараз одужують.

Проблема в тому, що дуже багато матчів. Календар змушує нас мати конкурентоспроможний і великий склад. Залучення молодих гравців дає дуже хороші результати, і Флік робить надзвичайну роботу. Він дуже професійний тренер, який знав, що у нього є з командою, і дуже добре нею керує", – сказав Лапорта.

Нагадаємо, Ханс-Дітер очолив каталонців цього літа, підписавши з клубом угоду на два роки з опцією продовження ще на рік.

У сезоні-2024/25 Барселона провела 8 матчів у Ла Лізі, здобула 7 перемог та 1 поразку, і наразі очолює турнірну таблицю.