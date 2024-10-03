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Лапорта: Флік робить неймовірну роботу в Барселоні, він не шукає виправдань

Микола Дендак — 3 жовтня, 18:20
Лапорта: Флік робить неймовірну роботу в Барселоні, він не шукає виправдань
Жоан Лапорта
ФК Барселона

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта цілковито задоволений роботою нового головного тренера команди Ханса-Дітера Фліка.

Його слова передає Marca.

"Ми добре почали. Наш тренер працює дуже добре, і у нього немає виправдань. Він не шукає виправдань. Травми – це мінус, але він справляється дуже добре. Але важливі гравці зараз одужують.
Проблема в тому, що дуже багато матчів. Календар змушує нас мати конкурентоспроможний і великий склад. Залучення молодих гравців дає дуже хороші результати, і Флік робить надзвичайну роботу. Він дуже професійний тренер, який знав, що у нього є з командою, і дуже добре нею керує", – сказав Лапорта.

Нагадаємо, Ханс-Дітер очолив каталонців цього літа, підписавши з клубом угоду на два роки з опцією продовження ще на рік.

У сезоні-2024/25 Барселона провела 8 матчів у Ла Лізі, здобула 7 перемог та 1 поразку, і наразі очолює турнірну таблицю.

Барселона Жоан Лапорта Ханс-Дітер Флік

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