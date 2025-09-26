Барселона повідомила подробиці травми основного воротаря

Воротар Барселони та ексгравець юнацької збірної Іспанії Жоан Гарсія пропустить близько шести місяців через травму.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонців.

"Гравець Жоан Гарсія отримав розрив медіального меніска лівого коліна. У суботу він пройде артроскопічну операцію, яку проведе доктор Жоан Карлес Монллау. Очікується, що він буде поза грою протягом 4-6 тижнів, залежно від процесу відновлення", – йдеться у повідомленні.

Жоан отримав травму у четвер, 25 вересня, під час останнього матчу чемпіонату Іспанії. Барселона здобула вольову перемогу над Ов'єдо з рахунком 3:1.

Раніше стало відомо про травму іншого гравця каталонців – бразильського вінгера Рафіньї.